Sonnenschein macht glücklich

Mögen Sie morgens auch nicht aufstehen, wenn es draußen noch dunkel ist? Allein schon der Gedanke, bei elektrischem Licht ins Badezimmer zu schlumpfen, lässt mich die Bettdecke über beide Ohren ziehen. Dabei habe ich es in Hornburg besonders gut. Am Freitag geht hier die Sonne um 8.24 Uhr auf. Ungefähr eine halbe Stunde vorher dämmert es schon. In Wolfenbüttel geht die Sonne erst um 8.25 Uhr auf. Hätten Sie das gedacht? Hornburg klar im Vorteil! Neulich war ich in Nordfriesland an der deutsch-dänischen Grenze. Was glauben Sie, wann dort Sonnenaufgang ist? 8.47 Uhr. 23 Minuten später als in Hornburg! Die gute Nachricht: Von Minute zu Minute werden die Tage im Januar wieder länger. Die Sonne geht früher auf und später unter.

