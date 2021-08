Spaziergang bei Achim

Wer in diesen Tagen mit dem Fahrrad oder dem Auto durch den Landkreis Wolfenbüttel fährt, kann sich an so vielen blühenden Blumenwiesen erfreuen wie selten zuvor. Wir waren neulich bei Achim auf dem Gelände hinter dem Sportplatz spazieren. Hinter uns das idyllisch gelegene Dorf, vor uns das ganze Harzpanorama mit dem sich majestetisch erhebenden Brocken am Horizont. Darüber die Wolken und ein wunderbarer Sonnenuntergang – blutorangefarben. Und linker Hand ein Feld voller bunter Blumen. Mittendrin feurig gelb blühende Sonnenblumen, die sacht im Wind wogten. Wunderschön!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de