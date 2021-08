Kommt die nächste Shopping-Queen aus Sickte?

Im Sommer kurvte zum wiederholten Mal der pinkfarbene Shopping-Queen-Bus durch Braunschweig. Mit an Bord war diesmal auch die Sickterin Melanie Groß-Mende. Das zumindest hat der TV-Sender Vox unseren Braunschweiger Kollegen bestätigt. Die 52-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel will bei der beliebten Kult-Sendung die Mitbewerberinnen und natürlich Designer Guido Maria Kretschmer mit ihrem ershoppten Outfit beeindrucken. Mit 500 Euro zieht jede Kandidatin vier Stunden lang durch die Geschäfte. Am Ende bewerten die anderen Teilnehmerinnen und Guido das Ergebnis. Shopping-Queen-Fans müssen sich allerdings gedulden – es wird noch etwas dauern, bis die gerade aufgenommen Folgen mit der Immobilienmaklerin aus Sickte gezeigt werden. Nach dem Dreh sei sie selbst mit ihrem Look zufrieden gewesen, heißt es. Das ist doch die Hauptsache.

