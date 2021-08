Ode an einen besonderen Tag

Du schlägst die Augen auf – und alles fühlt sich eigentlich normal an. Auch der Kaffee schmeckt. Aber irgendwo tief in der Magengegend spürst Du ein Gewitter heraufziehen. Es fängt damit an, dass Du den Gürtel falsch rum in die Hose fädelst und dann feststellst, dass die zum Outfit geplanten Schuhe im Auto liegen. Noch vom Wochenende. Die Treter und Dich trennen mehrere Türen und Schlüssel…hm. Kurswechsel: anderes Outfit. Die Zeit ist natürlich vorangeschritten. Du stolperst aus der Haustür und suchst – ja, was eigentlich? Ach ja, das Auto. Wo hattest Du es am Freitag bloß geparkt? Die Entspannung des Wochenendes hat alle unnötigen Informationen hinweggefegt. Also fängst Du an zu suchen: besinnungslos, irgendwann hoffnungslos. Bis in irgendeiner Straße Dir endlich ein Auto zuzwinkert, als Du den Schlüssel betätigst. Erleichterung. Dann der Blick auf die Uhr: wieder Verzweiflung. Am Zielort angekommen, trennen Dich nur noch wenige Straße bis zum rettenden Parkplatz. Noch kannst Du es schaffen. Was folgt, erlebst Du nur noch in Trance: Straßensperrung, Umleitung. Dein Leben zieht an Dir vorbei als Du Deine sieben Sachen packst und vom Auto aus nur noch rennst – bis Du auf Deinem Bürostuhl sitzt, eine Minute vorm Meeting. Du prustest los - und schwörst Dir unter Lachtränen: nie wieder - und und gleichzeitig weißt Du, dass es auch nächste Woche wieder einen Montag geben wird.

