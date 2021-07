Der ICE und die Kinderstube

Wir sprachen gestern in den heimischen Wänden – der Redewendung nach sind es ja wohl vier – kurz über die Brötchenauswahl in der Bäckertüte. „Da ist auch ein Blechbrötchen dabei“, sagte meine Frau. „Naja, das höre ich ja am Klang“, entfuhr es mir spontan. Während die Gemahlin Dinge sprach, wie die hießen nun einmal so wegen der Art der Herstellung und heller seien sie, fragte ich mich, was ich wohl als Kind gedacht hätte, hätte man mir ein Blechbrötchen angekündigt. So weit von der Reaktion gestern wäre das wohl nicht entfernt gewesen, da ich mir mein Leben lang immer gleich Bilder ausmale – das am Blech kratzende Messer, der erste Biss in die blecherne Brötchenhälfte… Darum haderte ich auch immer mit diesen Drohungen, Fernsehen mache quadratische Augen oder Brause auf Eis sorge für Läuse im Bauch. Das lustigste Bild? Der durch die Kinderstube rasende D-Zug. Also heute Regionalexpress oder besser wohl ICE...

