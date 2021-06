So ist das mit der Zeit...

Haben Sie auch so eine Vorliebe für Dachböden? Ich durfte einst in der Hornburger Kirche auf den Turm kraxeln. Es war abenteuerlich und ein toller Ausblick über die Stadt, in der gerade an einem wunderschönen Sommerabend das Altstadtfest ausklang. Neulich war ich wieder einmal auf einem Dachboden. Dort sah ich ein alte Standuhr. Auf ihrem Zifferblatt stand in geschwungenen Buchstaben: „Tempus fugit“ – „die Zeit flieht“. Ja, ja, kaum hat ein Tag begonnen, ist er auch schon wieder vorbei. Daher gilt: Richte dich nach der Zeit, sie richtet sich nicht nach Dir. Doch was ist Zeit? Gibt es sie überhaupt? „Tempus fugit amor manet“, heißt das ganze Zitat: „Die Zeit vergeht, die Liebe bleibt“. Das ist doch schön! Und so ewig!

