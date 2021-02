Ratlosigkeit auf vier Pfoten

Was soll Hund da machen? Links vom Weg noch etwas Schnee, rechts vom Weg die wieder grüne Wiese. In der Mitte Pflaster. Zur Auswahl stehen hier also: toll – toll – normal. Haustür auf, Hündin raus, Vollbremsung. Am Ende der Leine steht die Ratlosigkeit in Hund. Bis dahin kein Problem – bis zum Durchstarten. Links in den Schnee, rechts auf den Rasen, wieder zurück und noch einmal ins Grüne. Der Mensch schunkelt sich durch die Gassirunde – möglichst auf „normal“ in der Mitte...

