Da ist sie wieder, diese wundervolle weiße Winterlandschaft. Über Nacht hat es geschneit. Am frühen Morgen liegt die Schneedecke noch fast unberührt auf den Straßen der Hornburger Altstadt. Ein Auto muss durchgefahren sein. Die Spuren im Schnee sind noch deutlich zu erkennen. Sieht nach den breiten Reifen eines Bauhof-Fahrzeugs aus. Die Mitarbeiter sind längst im Winterdienst. In unserem kleinen Garten hinter dem Haus aber ist schon der Bär los. Eine Schar Spatzen hat sich in der Hecke versteckt. Als ein Mann mit Hund das Grundstück passiert, fliegt die Schar wie auf Kommando auf und davon. Auf dem Gartenweg ist eine Spur zu sehen. Nein, ein Tiger war es nicht, wohl eher der kleine Stubentiger von nebenan. Und dann sind noch ein paar verräterische Tapsen. Sie gehören einem kleinen Hund. Später, am frühen Nachmittag, will der Himmel aufreißen. Sonnenstrahlen versuchen, sich den Weg zur Erde zu bahnen. Schon haben sie an der Schneedecke geschleckt, schon ist sie in weiten Teilen aufgetaut. Dahin ist die weiße Pracht, dahin sind die vielen Spuren im Schnee. Schade, oder?