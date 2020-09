Hunger, Leid, Flucht: vom Brief einer Wolfenbüttelerin

Vor einigen Wochen erreichte den Aviso-Autor über seine Homepage eine Mail aus Großbritannien mit folgendem Text: „Ich habe drei Briefe aus den Jahren 1945 und 1946, die eine Frau aus Wolfenbüttel an einen Engländer geschrieben hat. Sie erzählt von ihrer Flucht aus Polen, von den Bombenangriffen auf Berlin, von Hunger und Leid usw. Erst neulich ans Licht gekommen. Janine Hogben“.

In weiteren Mails erklärte Frau Hogben unter anderem, warum sie sich an den Aviso-Autor gewandt habe: „Dann habe ich Ihren Artikel über die ersten Nachkriegsjahre (Klaus Schumacher) gefunden.“ (Ein schöner Hinweis darauf, dass die Wolfenbütteler Zeitung auch im United Kingdom gelesen wird!) In den Mails berichtete Frau Hogben das, was sie über die Hintergründe des Zustandekommens der Briefe und über ihre Inhalte weiß. Ausdrücklich gestattete sie dem Autor die Nennung ihres eigenen Namens sowie den der Eigentümerin der Briefe und bat um die Vorstellung der Briefe in dieser Kolumne.

„Die Briefe gehören meiner Freundin Sonia Waterfall. Sie schreibt ein Buch über die Kriegserfahrungen ihres Vaters Sydney Waterfall. Als Kinder/Jugendliche waren wir Nachbarn in Embsay, Skipton, Yorkshire. Ich wohne jetzt in Südschottland. In meiner Jugend habe ich 1962/63 Germanistik in Tübingen studiert, so konnte ich neulich die Briefe für sie übersetzen.“ Sonia Waterfall bestätigte dies in einer eigenen Mail an den Aviso-Autor und genehmigte den Abdruck der Briefe in der Wolfenbütteler Zeitung.

Geschrieben hat diese Briefe in deutscher Sprache vor rund 75 Jahren Elisabeth Wieland. Sie stammt aus dem damals oberschlesischen Peiskretscham im Landkreis Tost-Gleiwitz, Regierungsbezirk Kattowitz – heute das polnische Pyskowice. Über ihr Geburtsjahr ist bisher nichts bekannt; der Aviso-Autor schätzt ihr Alter im Jahr 1945 auf Mitte 20.

Der Empfänger ihrer Briefe war Sydney Waterfall (1917-2004) in „‚Lindhurst‘, Embsay, near Skipton, Yorkshire, England“. Geschrieben wurden die Briefe von Elisabeth Wieland am 2. Oktober 1945 in Berlin (drei maschinenschriftliche DIN-A4-Seiten in kleiner Type), am 2. April 1946 in Vahrholz bei Clabe/Milde, Altmark (zwei maschinenschriftliche Seiten) und am 26. November 1946 in Wolfenbüttel (vier handschriftliche Seiten, etwa DIN A5).

Janine Hogben: „Wir glauben, dass Sydney die Briefe nie beantwortet hat. Im Sommer 1945 hat er eine Frau kennengelernt, und im Januar 1946 hat er geheiratet. Sonia ist im November 1946 geboren.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.