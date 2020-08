Schrank voll Schnuckeleien

Obwohl jeder weiß, dass Zucker nicht gesund ist, essen wir bekanntermaßen viel zu viel davon. Er macht dick, krank – aber vor allem süchtig. Wissenschaftler warnen schon länger, dass Zucker im Gehirn ähnlich wirkt wie Kokain oder Heroin. Kein Scherz! Beim Zucker macht aber die Dosis das Gift. Deswegen wird der Zuckerkonsum in vielen Familien reglementiert. Süßigkeiten müssen regelrecht vor den Bewohnern versteckt werden. Irgendwo gibt es in den meisten Küchen oder Wohnzimmern diese eine verbotene Schublade, in der es so schön knistert. Bei den Namen für diese Verstecke werden manche richtig kreativ. Meine Favoriten: das Süßloch und der Schnuckelschrank!

