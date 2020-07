Keine Rosen für Wolfenbüttel

Was haben Rosenfest, stars@ndr2-Festival, Stadtgrabenfest und Entenrennen gemeinsam? All diese Wolfenbütteler Veranstaltungen fallen in diesem Sommer coronabedingt aus... Beim Blick in den Veranstaltungskalender kann einem zeitweise schon mulmig werden... Aber hey, lassen wir den Kopf nicht hängen! Für Ferienspaß und Sommerfreuden ist trotzdem gesorgt. Das Aha-Erlebnismuseum lockt beispielsweise mit tollen Ferienaktionen und der Kultursommer-Kalender ist prall gefüllt mit Veranstaltungen für vergnügungslustige Wolfenbütteler. Und, wie sagt man so schön, Vorfreude ist die schönste Freude...

