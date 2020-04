Langstrecke statt Sprint

Wenn das alles vorbei ist…, hallt es in meinem Kopf nach. Wann wird das sein?

Den können Sie nach der Krise zurückgeben“, sagt die Bäckereiverkäuferin und deutet mit ihren behandschuhten Fingern auf meinen Recup-Kaffeebecher, „wenn das alles hier vorbei ist.“ Wenn das alles vorbei ist…, hallt es in meinem Kopf nach. Wann wird das sein? Das fragen sich momentan viele Menschen. Langsam stellen sich erste Ermüdungserscheinungen ein – im Homeoffice, in der Familie, im Bekanntenkreis. Corona, das wird immer deutlicher, ist kein Sprint, sondern mindestens ein Halbmarathon. Doch den schaffen wir nur gemeinsam. Seite an Seite.

