Von Enten und Druckfehlerteufeln – Teil 1

Denn was man schwarz auf weiß besitzt,/Kann man getrost nach Hause tragen“, heißt es in Goethes „Faust“. Kann man gewiss; und man kann es auch in Bibliotheken wie der Herzog-August-Bibliothek archivieren und im Idealfall „für alle Ewigkeit“ zur Verfügung stellen. Außerdem kann man die Menge des einmal Gedruckten nicht so ohne weiteres löschen wie Digitalisate und die Inhalte damit aus der elektronischen Welt schaffen, wie es im Science-Fiction-Film von 2017 „Blade Runner 2049“ weltweit durch einen „Blackout“ geschieht.

Auch aus diesem Grund wird Goethes Satz gelegentlich noch gern zitiert, nämlich dann, wenn es um Langzeitarchivierung von Informationen geht.

Bibliotheken sind die Orte, an denen alles Schriftliche gesammelt wird, sei es auf Pergament, Papier oder sonstigen Datenträgern fixiert. Bibliotheken versuchen, digitale Informationen zu konservieren, worauf auch immer diese gespeichert sind. Bibliotheken archivieren und schützen die edelsten und fortschrittlichsten Hervorbringungen des menschlichen Geistes, und sie überliefern das Verkommene und das Gemeine.

Man findet in ihnen das Gute und das Böse, Liebe und Hass, Reales und Erdachtes, Götter und Teufel aus Vergangenheit und Gegenwart. Man findet aber auch Spekulationen über die Zukunft.

Nichts aber sagt diese Tatsache aus über den Wahrheitsgehalt des Schwarzen, das man aufs Weiße gebracht und getrost nach Hause getragen hat. Und erst recht sagt es nichts aus über die Korrektheit von digitalen Informationen. Unkorrekte Nachrichten können in den herkömmlichen Printmedien wie in der digitalen Berichterstattung unabsichtlich oder absichtlich (Fake News) verbreitet werden.

Vor zehn Jahren wurden in den Aviso-Kolumnen dieser Zeitung drei Texte über „Enten“ abgedruckt, also über Nachrichten, die etwas berichten, was nicht der Wahrheit oder den Tatsachen entspricht.

Wir wollen dieses Thema vom Juli 2010 wieder aufgreifen und beginnen damit heute am 1. April, dem Tag an dem in vielen Medien „Enten“ aus Spaß und mit Absicht verbreitet werden, um sie am nächsten Tag mit Genuss richtig zu stellen.

Warum aber wurde die Ente, dieses sympathische Flug-, Watschel-, Schwimm- und Tauchtier, nun ausgerechnet ein Symbol für eine inkorrekte Nachricht? So ganz genau weiß man es allerdings nicht.

Fortsetzung folgt.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.