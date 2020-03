Coronazeiten: Bleiben Sie solidarisch, bleiben Sie Zuhause!

An diese „wenigen Unverbesserlichen“ hat sich Bürgermeister Thomas Pink unter anderem in einem offenen Brief gewendet

Es ist noch nicht vorbei, liebe Leserinnen und Leser. Auch wenn es sich für viele Menschen wie eine Ewigkeit anfühlen mag, aber die verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten erst seit wenigen Tagen. Und sie werden wohl noch eine Weile unseren Alltag bestimmen. Auch beim Osterfest werden Sie also nach derzeitigen Prognosen ohne größere Familienfeiern auskommen müssen.

Es heißt weiterhin: Abstand halten, Kontakt meiden und viel Hände waschen. Mehr als zwei Menschen dürfen sich nicht zusammen draußen aufhalten – es sei denn es sind Angehörige aus dem gemeinsamen Haushalt. Also mit einer Freundin spazieren gehen ja - zu dritt nicht. Dass wir diese Regelungen einhalten, ist überlebenswichtig. Wir haben es noch nicht geschafft. Experten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob wir die Verbreitung des Virus eindämmen konnten.

Der Blick in das Stadtbild zeigt, dass sich ein Großteil der Menschen an die Kontaktsperre hält. Aber: Es gibt immer noch Ausnahmen. Auch die Polizei berichtet vereinzelt von Verstößen. An diese „wenigen Unverbesserlichen“ hat sich Bürgermeister Thomas Pink unter anderem in einem offenen Brief gewendet, der am Freitag auf der Stadt-Homepage veröffentlich wurde. Er berichtet, dass ihm mit Schadenersatzansprüchen gedroht wurde, weil der Wochenmarkt, der am Samstag wieder stattfindet, am vergangenen Wochenende sehr kurzfristig abgesagt werden mussten. Der Verwaltungschef schreibt: „Damit allen das auch mal bewusst wird: solche Entscheidungen treffe ich nicht leichtfertig alleine und nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern diese Entscheidungen entstehen nach intensiven Erörterungen hier im Rathaus mit allen daran beteiligten Verantwortungsträgern und Fachleuten und es sind immer Reaktionen auf neue Sachverhalte. (...) Mir hier Panikmache und Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen ist schlichtweg unangemessen, unreflektiert und unfair.“ Auch Pink ist überzeugt, dass ein Ende des Shutdowns „völlig an der Realität vorbei und wenig hilfreich“ sei. Das öffentliche Leben in Wolfenbüttel werde im Wesentlichen bis zum 18. oder 19. April heruntergefahren bleiben. Wir müssen uns damit abfinden.

Die Nöte dieser Zeit machen die Wolfenbütteler erfinderisch. Es vergeht nicht ein Tag, an dem uns nicht Leser anrufen oder mailen und von neuen, häufig kreativen Hilfsaktionen berichten. Vom Schüler bis zum Rentner – die Menschen in diesem Landkreis sind so unglaublich hilfsbereit. Es werden Imagekampagnen gestartet, Geld gesammelt – und Mundschutz um Mundschutz genäht. Weiter so! Und auch die Stadt, der Landkreis und die Unternehmerfamilie Mast haben in dieser Woche ein großes Zeichen der Solidarität gesetzt mit dem Versprechen, zwei Millionen Euro Soforthilfe an Wolfenbütteler Unternehmen auszuschütten. Überall Zeichen der Hoffnung! Bleiben auch Sie solidarisch und bleiben Sie Zuhause.