Das „Kunstbuch von mancherley Essen“

Im Barock waren Schauessen an herrschaftlichen Höfen sehr beliebt. Im „Trincir-Buch“ (Tranchierbuch) des Literaten Philipp Harsdörffer heißt es 1657: „Die Schauessen werden solche Gerichte genennet, welche von Menschen-Händen gemacht, lieblich anzuschauen und auch können genossen werden: Sie belustigen erstlich die Augen, nachgehends den Mund, und werden meistenteils aufgesetzt, wenn man sich mit andren Speisen gesättigt hat.“

Welche Schauessen am Wolfenbütteler Hof unter Herzog Heinrich Julius (1564 bis 1613) wohl wahrscheinlich aufgetischt wurden, darüber gibt ein 569 Seiten starkes Kochbuch Auskunft, das „In der Fürstlichen Druckerey zu Wollffenbüttel/ Anno 1598“ erschien.

Es ist allein schon von seinem barocken Titelblatt her eine Lesefreude und Augenweide: „Kunstbuch von mancherley Essen/ Gesotten/ Gebraten/.Posteten/ von Hirschen/ Vogelen/ Wildtprat/ vnd andern Schawessen/ so auff Fürstlichen/ und andern Pancketen zuzurichten gehörich: Gestelt. Durch Den Erbarn vnd Wolerfahren Meister Frantz de Rontzier/ Fürstlichen Braunschweigischen bestalten Mundtkoch.“

Ein Original des äußerst raren, zurzeit auf dem Antiquariatsmarkt nicht nachweisbaren Buches sowie mehrere Nachdrucke können in der Herzog-August-Bibliothek eingesehen werden. Im Erscheinungsjahr des Buches stand de Rontzier bereits mehr als 40 Jahre im Dienst des Fürstenhauses, zunächst unter Herzog Erich. Er hat die 2674 Rezepte allerdings nicht selbst niedergeschrieben, sondern, wie es in seiner Vorrede heißt, „dictiret“, „weil ich selbst nicht kan schreiben“.

Für Schaugerichte verwendet de Rontzier gern Ochsenköpfe:„Man macht einen Ochsenkopf samt Haut, Haaren und Hörnern gar, danach zeugt man die Haar ab, besprengt den Kopf mit Salz, bratet ihn auf einem Rost, macht dann eine Brühe von Kirschenmus oder gebranntem Brot, süße oder sauer, gibts über den gebratenen Kopf in eine Schüssel, vergüldet oder versilbert die Hörner, auch streiche man sie wohl mit Farben an. […]Man soll die Hörner, wenn sie vergüldet sein, nicht behängen, den Kopf aber mit zerschnittenen Oblaten belegen, so wird er kraus, sperren ihm das Maul mit einem Stecken auf und binden ein Steinkäuzlein in das Maul auf den Stecken, vergüldet ihm den Schnabel und die Füße, vergüldet oder streicht sie mit Farben an und trägt sie für ein Schauessen zum Tische etc.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.