Ich hatte Ihnen ja versprochen, einmal nachzuschauen, welche Vögel wohl morgens in dem Nest unter unserem Dach sitzen. Um es gleich vorwegzunehmen. Ich weiß es immer noch nicht. Rolf Jürgens vom Nabu Schöppenstedt hatte ja gemutmaßt, dass es sich um Spatzen gehandelt haben könnte, die ein Schwalbennest okkupierten. Dass es sich um ein Schwalbennest handelt, dürfte klar sein. Soviel kann ich dazu sagen. Dass es sich bei den frechen und vorlauten Vögeln aber um Spatzen handelte, kann ich nicht sagen. Denn: Kaum dass ich näher hinschaute, waren sie weg. Ausgeflogen! Grußlos sozusagen. Also koche ich morgens Kaffee in der Küche und warte nun auf die echten Schwalben!

