Wasserspiele von Bielefeld

An dieser Stelle muss ich einmal verkünden, dass meine Lieblingsfußballmannschaft die Blauen von Arminia Bielefeld sind. Eine Liebe, die nicht erst besteht, seit die Mannschaft wieder an der Tabellenspitze der zweiten Liga steht. Vielmehr bin ich im Lipperland groß geworden und damit der Arminia. Am Sonntag war ich mal wieder im Stadion. Vor dem Spiel gegen Hannover regnete es in Strömen. Die Verantwortlichen überlegten sogar, das Match wegen der nassen Platzverhältnisse ganz abzusagen. Stattdessen wurde der Anpfiff eine halbe Stunde nach hinter verschoben, damit der Platz abtrocknen könne. Währenddessen regnete es aber ununterbrochen weiter. Was die Maßnahme gebracht hat? Wahrscheinlich nur mehr Umsätze für die Bierstände und Würstchenverkäufer.

Diskutieren Sie unter facebook.com/ wolfenbuettelerzeitung oder mailen Sie an kerstin.kalkreuter@bzv.de