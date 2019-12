Bunt und dann noch gesund

Eine Handvoll Nüsse, Datteln und Trockenfrüchte, dazu Obst und dunkle Schokolade: Das empfehlen Ernährungsberater für den bunten Teller, der zu Weihnachten gehört wie der Baum. Was sich auf den ersten Blick lecker und gesund anhört, hat auf den zweiten durchaus Tücken. Gehen wir mal von meinen Weihnachtsgästen aus, leidet der eine an einer Obstallergie, der nächste bekommt schon einen allergischen Schock, wenn er nur das Wort Nuss hört, und wieder ein anderer mag keine dunkle Schokolade. Was bleibt also? Jeder bringt sich einen eigenen bunten Teller mit. Ich muss es nur noch richtig verkaufen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter