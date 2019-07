Das ist für alle da oben

Diese Kolumne widme ich einer Bevölkerungsgruppe, die derzeit unser aller Mitgefühl verdient hat. Sie dürfen meiner Meinung nach überall publikumswirksam leiden: im Büro, im Café und auch in den sozialen Medien. Es geht um Menschen, die in Dachgeschossen wohnen. Denn wenn auch der dritte Ventilator keine Abkühlung bringt, kann man nur noch eines – von zu Hause an den See flüchten!

