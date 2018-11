Es wärmt mich in Full HD

Ich bin verliebt. In das Kaminfeuer von Netflix. Birke. Eine Stunde in Full High Definition. Flammen in Hochauflösung. Mitten im Wohnzimmer. Ein Traum. Hören ich Sie leise lachen? Null problemo. So reagieren die meisten Menschen, denen ich gestehe, dass ich seit einem Hotelbesuch auf künstliches...