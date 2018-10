Farbenpracht in der Natur

Was für ein wunderbarer Sonnenaufgang über dem Großen Bruch bei Hornburg. Die Sonne malt die Schäfchenwolken orange- und violettfarben an. Den strahlenden Morgenhimmel noch im Rückspiegel meines Autos genießend, setze ich meine Fahrt von Hornburg in Richtung Isingerode fort. Links ein Blick zum...