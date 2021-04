Unfall in Hordorf – ein Verletzter, rund 10.000 Euro Schaden

In Hordorf auf der Zollstraße (Landesstraße 635), Ecke Cremlinger Straße, hat sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 27. April, kurz nach 11 Uhr ein Unfall ereignet, an dem drei Autos beteiligt waren und bei dem ein 81-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen übersah ein 26-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto des 81-jährigen Fahrers, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Drittes Fahrzeug betroffen

Durch den Frontalzusammenstoß sei zudem ein in der Cremlinger Straße wartender PKW eines 71-jährigen Fahrers in Mitleidenschaft gezogen worden. An den beteiligten Autos sei ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden, zwei Autos hätten abgeschleppt werden müssen.

red