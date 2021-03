OBS Sickte leistet Beitrag zur Entwicklung des Fachs Informatik

Zum Schuljahr 2023/24 ist vom Niedersächsischen Kultusministerium die Einführung des Fachs Informatik in den Klassen 9 und 10 beschlossen worden. Es wurden Projektschulen gesucht, die bei der Entwicklung und Erprobung von Inhalten und Unterrichtsmaterialien mitarbeiten. Die Bewerbung der Oberschule Sickte als „Projektschule Informatik“ erfolgte prompt und war erfolgreich, so die Schule

Bereits fester Bestandteil des Unterrichts

Die Arbeit mit dem Tablet oder Computer sind demnach bereits heute fester Bestandteil des Unterrichtes an der OBS. Mit der Einführung der 80-Minuten-Doppelstunden wurden in den Klassen 5 bis 7 Stunden in der IT-Grundbildung in den Pflichtunterricht aufgenommen. Die vom Landkreis geschaffene 1-zu-1-Ausstattung mit Tablets unterstützt die Schülerinnen und Schüler zudem beim Erwerb von Medienkompetenzen optimal.

Der Informatik mehr Raum geben

Im Unterricht werden neben grundlegenden Computer- und iPad-Kenntnissen auch der Umgang mit Microsoft Windows und Office, iWork sowie unterschiedlichsten Apps, etwa Green-Screen, trainiert. „Wir begrüßen die Entscheidung der Landesregierung, dem Fach Informatik in der Stundentafel mehr Raum zu geben“, so Tobias Kathe, der das Medienbildungskonzept der Sickter Schule entwickelte. Informatik, bislang nur im Wahlpflichtbereich der Klassen 7 bis 10 vertreten, konnte von Schülern mit der zweiten Fremdsprache Französisch gar nicht angewählt werden.

Auf die Erfahrungen gespannt

„Wir sind gespannt, welche Erfahrungen die anderen Projektschulen bereits gemacht haben und freuen uns bei der Entwicklung spannender Unterrichtssequenzen in den Bereichen Programmierung und Robotik sowie CAD / CAM (Computer Aided Design / Manufacturing) mitarbeiten zu können.“

Austausch und Vernetzung

Ziele des zweijährigen Projektes mit Schulen aus ganz Niedersachsen seien auch Austausch und Vernetzung. Die OBS freue sich, dass sie in diesem Rahmen einen Beitrag zur Entwicklung des Fachs Informatik leisten kann.

red