Rennradfahrerin wird bei Unfall in Sickte schwer verletzt

Eine Rennradfahrerin ist nach Polizeiangaben am Montag, 27. April, gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in Sickte schwer verletzt worden. Ein 81-Jähriger habe beabsichtigt, mit seinem Auto aus einem Feldweg heraus die Salzdahlumer Straße in Höhe der Parkstraße zu überqueren.

Frau prall mit dem Rad gegen das Auto

Vermutlich aus Unachtsamkeit habe er die 49-jährige Radfahrerin auf der Salzdahlumer Straße übersehen. Sie sei mit dem Rad gegen die Fahrerseite des Autos geprallt und gestürzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Am Fahrrad und am Auto sei Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstanden.