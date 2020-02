Die Feuerwehr Hornburg befreit einen eingeklemmten LKW aus der Straße Vorwerk. Er hatte ein Durchfahrtsverbotschild missachtet, nachdem ihn sein Navi in die enge Straße geführt hatte.

Hornburg. Die Straße war zu eng, der LKW zu breit – in Hornburg keilte ein Fahrer sein Fahrzeug in einer schmalen Straße ein. Die Feuerwehr musste helfen.

Hornburg: LKW bleibt in Fachwerkstraße stecken

Ein LKW-Fahrer ignorierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Durchfahrtsverbotsschild, folgte seinem Navigationssystem und fuhr in die engen Straßen der Hornburger Altstadt ein, teilt die Polizei mit. Um 3 Uhr nachts beschädigte er beim Abbiegen eine Hauswand und blieb schließlich in der Straße Vorwerk stecken. Es ging weder vor noch zurück für den LKW, schreibt die Polizei. Erst mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr konnte das Fahrzeug befreit werden und aus den engen Straßen geführt werden, heißt es. Zum entstandenen Sachschaden und zum eigentlichen Fahrziel des LKW können derzeit keine Angaben gemacht werden. red