Richtfest für Mehrzweckgebäude in Hemkenrode

Das ging fix. Im Mai war der erste Spatenstich zu vermelden, am Freitag wurde am Mehrzweckhaus in Hemkenrode Richtfest gefeiert. Mitte März soll es fertig sein. Im Juni möchte die Feuerwehr es einweihen. Am höchsten Punkt des Giebels thronte ein Mast mit der festlich geschmückten Richtkrone....