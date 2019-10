Landvolk ruft zum Mahnfeuer bei Destedt auf

Als Zeichen für den Protest der Landwirte wurden in den letzten Wochen vielfach Grüne Kreuze und auch andere Symbole auf den Feldern aufgestellt

Das Niedersächsische Landvolk – Braunschweiger Land ruft zu einem Mahnfeuer im Landkreis Wolfenbüttel auf. Am Freitag, 18. Oktober, um 18 Uhr soll das Feuer in der Feldmark Destedt, nahe der Bundesstraße 1, lodern.

Grund für das Mahnfeuer seien die aktuellen politischen Entwicklungen im Bereich von Düngung, Insekten- und Klimaschutz. Landwirtschaft werde nur noch als Gefahr angesehen und nicht mehr als das, was sie sei, nämlich der Teil der Wirtschaft, der für gesunde, nachhaltige Nahrung sorge und auf den man auch in einem Industrieland nicht verzichten könne, heißt es vom Niedersächsischen Landvolk. Als Zeichen für den Protest der Landwirte wurden in den letzten Wochen vielfach Grüne Kreuze und auch andere Symbole auf den Feldern aufgestellt (wir berichteten).

Des Weiteren weist das Landvolk darauf hin, dass es derzeit eine Gruppe von Landwirten gibt, die für den 22. Oktober auch öffentlichkeitswirksame Aktionen plane. Näheres dazu wird nicht genannt. Zum Mahnfeuer am Freitag lädt der Verein Familien und Freunde und Interessierte ein, deren das Wohl der Landwirtschaft am Herzen liege, heißt es in der Einladung.