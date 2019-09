Unbekannte beschädigen in Sickte einen Holzzaun

Sickte. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Holzzaun in Sickte beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Elemente eines Holzzaunes an einem Grundstück in Sickte im Schulweg beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf zirka 600 Euro. Hinweise an: (05331) 9330.