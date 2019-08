Cremlingens Grüne sorgen sich um den Wendehals

Seit März 2004 ist der ehemalige Standortübungsplatz der Bundeswehr Landschaftsschutzgebiet und gehört zusätzlich ins europäische Schutznetz „Natura 2000“. Bei einer Exkursion der Cremlinger Grünen mit Martin Steinmann, Vogelexperte des Naturschutzbundes Deutschlands (Nabu), in die Herzogsberge zeigte sich nun, wie die Grünen mitteilen, dass es nicht immer leicht sei, Pflegemaßnahmen für eine breite Artenvielfalt richtig zu gestalten.

Die Feldvögel des Offenlandes benötigten locker bewachsene Grasflächen und mieden Büsche und Bäume. Auf der anderen Seite gebe es eine Vielzahl seltener und für den Truppenübungsplatz typischer Vogelarten, die eher einen Lebensraum bevorzugten, bei dem sich solitäre Bäume und Sträucher mit freien Grasflächen abwechselten. Hier seien insbesondere die Arten Baumpieper, Neuntöter und Schwarzkehlchen zu nennen. Dieser Lebensraum werde aber auch vom Wendehals bevorzugt, einer Art, die in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen habe und in Niedersachsen auf der Roten Liste der vom Aussterben gefährdeten Vogelarten mit nur noch 120 Brutpaaren geführt werde. Neben dem richtigen Lebensraum von mageren Wiesen mit einzelnen Gehölzen benötige diese Art, so habe Steinmann deutlich gemacht, auch noch Nisthöhlen. Nach der Entdeckung eines einzelnen Brutpaares 2008 seien zur Förderung des seltenen Vogels mittlerweile 62 Nisthöhlen aufgehängt worden. Dadurch hätten sich vier Brutpaare regelmäßig in den Herzogsbergen eingefunden.

Dennoch fehlten dem Vogel an vielen Stellen noch günstige Lebensbedingungen, um auch jedes Jahr erfolgreich brüten zu können. Gerade der Wendehals als Kulturfolger sei die Nähe des Menschen gewohnt und würde sich an Spaziergängern kaum stören. „Es wäre sehr schön, wenn bei den zukünftigen Pflegemaßnahmen in Randbereichen auch die Ansprüche dieser sehr interessanten Vogelart berücksichtigt würden, damit die Nistkästen nicht ganz umsonst aufgehängt wurden“, wird Steinmann zitiert.