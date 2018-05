Boßeln mit der Feuerwehr Dettum

Dettum Die Feuerwehr lädt am Himmelfahrtstag, 10. Mai, zur Boßeltour ein. Treff ist um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Dettum. Die Tour wird Richtung Vilgensee gehen. Wer nicht boßeln möchte, kann anschließend ab 13 Uhr zum Grillen am Gerätehaus kommen. Anmeldungen: Dirk Bremer, Telefon: (0 53 33) 84 48.