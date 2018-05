Ausstellung zum Abendgottesdienst

Weddel Der Kursus Drucken unter dem Dach der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde der Christuskirche Weddel hat für 2018 eine Jahresgabe gestaltet. Die Ergebnisse werden beim Abendgottesdienst am Sonntag, 6. Mai, 18 Uhr in der Christuskirche vorgestellt. Thema der Ausstellung: In und um die Kirche....