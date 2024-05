Kreis Wolfenbüttel. In Cremlingen und Börßum gibt es neue Stationsleiter: So liefen die ersten Wochen für die Männer, die so einige Gemeinsamkeiten haben.

Tobias Czekalla und Tobias Zöllner finden auf Anhieb Gesprächsthemen – und sie haben einiges vor, was die Zusammenarbeit angeht. Es scheint, als würden sich die beiden Polizeibeamten schon länger kennen. Doch dieses Treffen auf dem Polizeikommissariat in Wolfenbüttel ist das erste überhaupt. Bislang kreuzten sich die Wege nicht. Aber für das scheinbar Vertraute gibt es einen Grund: „Das ist bei der Polizei so. Wir sind eine große Familie“, begründet Tobias Czekalla den Eindruck, man würde sich schon länger kennen. Tobias Zöllner nickt zustimmend.

Grund für die Zusammenkunft in Wolfenbüttel ist an diesem Tag eine Gemeinsamkeit der beiden: Tobias Czekalla und Tobias Zöllner haben die Leitung von Polizeistationen im Landkreis übernommen. Während Czekalla in Börßum tätig ist, leitet Zöllner nun die Station in Cremlingen. Beide Männer sind schon seit vielen Jahren bei der Polizei – doch waren sie bislang eben auf verschiedenen Wegen unterwegs.

Tobias Czekalla ist 49 Jahre alt und lebt in Salzgitter. Seit einigen Monaten nun leitet der die Station in Börßum. Sein Büro befindet sich im alten Bahnhofsgebäude. Zuvor war der Kriminalhauptkommissar in Schladen tätig. Insgesamt blickt der Salzgitteraner auf eine mehr als 30 Jahre lange Karriere bei der Polizei – und natürlich hat er in diesen Jahren so einiges erlebt. Er sagt: „Seit dem ich Vater bin, bin ich bewusster unterwegs.“ Schließlich sei er nicht mehr nur für sich, sondern für seine Kinder verantwortlich.

Das ist bei der Polizei so. Wir sind eine große Familie. Tobias Czekalla - leitet die Polizeistation in Börßum.

In Börßum sucht der neue Stationsleiter den Kontakt zu den Menschen. „Ich besuche die Schulen und Kindergärten, ich stelle auch dann und wann die Post selbst zu“, erklärt Czekalla und meint damit die Briefe, die beispielsweise Zeugen erreichen sollen. Sich zeigen, da sein – das sind die Dinge, die ihm wichtig sind. „Wir müssen wieder mehr miteinander reden“, findet Czekalla. Bislang seien auch die Rückmeldungen durchweg positiv gewesen: „Ich habe unter anderem einen netten Brief als Dankeschön erhalten“, freut sich der 49-Jährige, der in Börßum auf Heiner Brandes folgte.

Tobias Zöllner geht es ganz ähnlich: Seit einigen Wochen ist der 47-jährige Leiter in Cremlingen. Der Braunschweiger macht nun etwas „ganz anderes“ als vorher. Zuvor arbeitete er nämlich unter anderem in der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig und war so auch bei verdeckten Maßnahmen im Einsatz. Auch in Lüneburg war er einige Jahre tätig.

Der Kriminalhauptkommissar hat mehr als zehn Kolleginnen und Kollegen in Cremlingen, während Czekalla übrigens alleine in Börßum arbeitet. Am Wochenende ging es für den neuen Stationsleiter übrigens auch mal auf „Streife“. „So lerne ich die Umgebung noch besser kennen“, sagt Zöllner, der für einen Kollegen einsprang. Denn das ist ihm wichtig: „Wir unterstützen uns gegenseitig, helfen aus.“

Gleich zum Start gab es für die Cremlinger einen nicht ganz alltäglichen Dienst: Beim Großbrand in Braunschweig waren auch sie im Einsatz. Bis zum Braunschweiger Zuständigkeitsbereich waren es schließlich nur rund 25 Meter. „Wir haben die Verkehrsleitungsmaßnahmen hier übernommen“, berichtet Zöllner, der die Nachfolge von Sabine Bosse antrat. Aufgrund der Nähe hatte der Großbrand logischerweise auch massive Auswirkungen auf den Cremlinger und Sickter Raum.

Ähnlich wie sein Kollege in Börßum steht der neue Cremlinger Chef mit den Menschen vor Ort in Kontakt. So besuchte er beispielsweise in den ersten Wochen eine Feuerwehr-Sitzung. „Ich sehe uns auch als Vermittler“, berichtet der zweifache Familienvater und bekräftigt damit die Ausführungen seines Namensvetters. „Wir sollten in unserer Gesellschaft mehr miteinander reden.“ Die meiste Arbeit aber, das bestätigen die beiden, finde nun für sie am Schreibtisch statt. „Natürlich ist das viel Büroarbeit“, sagt Kriminalhauptkommissar Czekalla.

