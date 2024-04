Wolfenbüttel. Zwei Wolfenbütteler Hobbyfotografen kommen unter die ersten 100 eines Fotowettbewerbs. Was sie fotografiert haben, lesen Sie hier.

Aus knapp 500 zum Bundesendausscheid des Zeitungsleser-Fotowettbewerbs Blende 2023 eingereichten Fotos kürte jetzt eine zehnköpfige Fachjury aus professionellen Fotografen, Experten und Branchenvertretern die Sieger des 49. Blende-Fotowettbewerbs, der vom Photoindustrie-Verband organisiert wird. Zu den insgesamt 100 Bundessiegern gehören auch zwei Hobbyfotografen, die am Wettbewerb in Wolfenbüttel teilgenommen haben. Es handelt sich um Michael Nöding und Tanja Ehlers.

In insgesamt vier Wettbewerbskategorien konnten passionierte Hobby- und Amateurfotografen glänzen. In den Kategorien Architektur-, Landschafts-, Stillleben- und Tierfotografie wählten zunächst die örtlichen Zeitungen ihre Favoriten aus, die anschließend am Bundesendausscheid teilnahmen. Dabei lag die Wolfenbütteler Jury mit dem Siegerfoto von Michael Nöding aus Braunschweig genau richtig.

Der Gewinner des Wettbewerbs in Wolfenbüttel überzeugte mit seinem Schnappschuss „Angriff des Fischbrötchenkriegers“, den er zum Wettbewerbsthema Tierfotografie eingesandt hatte, auch die Bundesjury, die ihn auf einen 14. Platz unter 100 Bundessiegern setzte. Er erhält dafür gleich mehrere Sachpreise, darunter mehrere Gutscheine im Wert von mehr als 350 Euro, eine spezielle Foto-Software und die Möglichkeit, sein Siegerbild als Wandbild herstellen zu lassen.

Platz eins geht an einen Baden-Württemberger

Mit einer faszinierenden Tierfotografie überzeugte auch Jürgen Hackenjos (57) aus Nürtingen in Baden-Württemberg die Fachjury und belegte den ersten Platz der Blende 2023. Auf den Obstwiesen im Kreis Esslingen hatte er das Geschehen beobachtet und dann den richtigen Moment für sein Tierfoto erwischt. Alle Siegerbilder des Bundesendausscheids sowie der Sonderkategorie Künstliche Intelligenz werden laut Photoindustrieverband auf der Internetseite des Blende-Fotowettbewerbs veröffentlicht: www.blende-fotowettbewerb.de.

Zu den Siegerbildern gehört auch Tanja Ehlers „Suchbild“, das beim Bundesentscheid auf Platz 75 landete. Dieses Bild war auf lokaler Ebene nicht unter den zehn besten, aber unter den 30 besten. Deshalb hatte es die Wolfenbütteler Jury zusätzlich zu den zehn Siegerbildern nach Frankfurt zum Bundesentscheid geschickt, wo es jetzt ausgezeichnet wurde.

„Bandbreite und Vielfalt der Fotografie“

Auf die beiden Wolfenbütteler Bundessieger-Fotos trifft das zu, was Jury-Mitglied Benjamin Lorenz nach Beendigung des Bundesentscheids feststellte: „Blende 2023 beweist einmal mehr die Bandbreite und Vielfalt, die die Fotografie zu bieten hat. Die Gewinneraufnahmen vereinen par excellence alle kreativen, visuellen und technischen Tugenden der Fotografie.“ Und Jury-Mitglied Guido Krebs bestätigte den Eindruck, den auch schon die Wolfenbütteler Jury hatte: „Besonders positiv war das durchgehend hohe Niveau der Einsendungen. Umso schwieriger war es, die besten Bilder zu küren. Für uns war es daher vor allem wichtig, neue und frische Bildideen hervorzuheben.“

Auch in diesem Jahr wurden alle Einsendungen zusätzlich zum Juryentscheid noch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bewertet. Der Gesamtsieg im „Sonderpreis KI by Excire“ ging an Wolfgang Kelm aus Dillingen-Saar im Saarland mit einer Aufnahme der Saarschleife.

