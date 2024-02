Wolfenbüttel. Mehrere Ausschüsse der Stadt Wolfenbüttel beraten dieser Tage über die Zukunft des Abendmarktes. Mögliche Termine gibt es bereits.

Fast fünf Monate ist die Premiere nun schon her: Anfang Oktober gab es einen ersten Testlauf, wie ein Abendmarkt als ergänzendes Angebot zum Wolfenbütteler Wochenmarkt am Mittwoch und Samstag angenommen wird. Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher jedenfalls war erstmal positiv: „Toll. Hat sich gelohnt, mit dem Bus in die Stadt zu fahren“, fiel eine Meinung damals gegenüber unserer Zeitung aus. Eine weitere Besucherin erzählte dem Reporter seinerzeit: „Das ist doch eine glänzende Idee, das belebt Wolfenbüttel. Ich hoffe, dass es weiter fortgeführt wird. Vielleicht einmal monatlich.“

Gibt es eine Wiederholung? Oder mehrere? Nun steht das Thema in mehreren Ausschüssen der Stadt auf der Tagesordnung, ehe der Rat der Stadt sich Mitte März dann final mit dem Abendmarkt beschäftigt.

In der Vorlage heißt es daher unter anderem: „Viele Besucherinnen und Besucher kamen zum Abendmarkt, obwohl sie keine typischen Wochenmarktbesucher sind. Das Ambiente, die vielen Sitzmöglichkeiten und das Rahmenprogramm kamen gut an. Einige Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel noch mehr Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und frischen Produkten, wurden benannt.“ Der Kostenaufwand für den Abendmarkt habe bei rund 3500 Euro gelegen.

Wolfenbütteler Abendmarkt: Das steht in der Vorlage

Und weiter: „Auf die Erhebung von Standentgelten wurde bei der Premiere der Veranstaltung verzichtet, um genügend Standbetreiber für die Durchführung zu gewinnen. Zusammenfassend kann man von einer gelungenen Premiere des Wolfenbütteler Abendmarktes sprechen, der Potenzial hat, sich zu etablieren und noch weiterentwickelt werden kann.“

Und so heißt es weiter zu der Zielsetzung: „Mit dem erneuten Angebot dieses Veranstaltungsformates an drei Terminen im Jahr 2024 soll darüber hinaus getestet werden, ob dies ein Format für die Zukunft sein kann und so den sich verändernden Erwartungen und Lebensstandards der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen werden kann.“ Als mögliche Termine nennt die Stadt den 18. April, 20. Juni und 15. August. Übrigens allesamt Donnerstage. Die Premiere fand ebenfalls an einem Donnerstag statt (5. Oktober).

Diese Kosten würden für den Abendmarkt in Wolfenbüttel anfallen

Die Kosten würden sich laut Vorlage auf 3500 Euro pro Abendmarkt belaufen. Die Stadt spricht in der Kalkulation von Einnahmen in Höhe von 1000 Euro durch Standgebühren. Und führt auf der Ausgabenseite unter anderem einen Betrag von 1000 Euro für das Marketing und ebenso viel für die Veranstaltungstechnik auf.

