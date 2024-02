Wolfenbüttel. Weitere Schulsozialarbeiter werden auch an Wolfenbütteler Schulen benötigt. Doch wie viel Geld aus dem Topf landet wirklich bei ihnen?

Gewalt- und Konfliktprävention, Gesundheitsförderung und Suchtprävention, Berufsorientierung oder Kontaktaufnahme mit Schulschwänzern: Das sind nur einige der Aufgaben, die Schulsozialarbeiter in den Schulen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel zu erledigen haben. Dabei beraten sie sowohl Schüler, das Schulpersonal als auch die Erziehungsberechtigten. Und sie knüpfen in Form von Netzwerkarbeit Kontakte zu anderen Einrichtungen wie zum Beispiel der Jugendhilfe, um den Schülern bei ihren Problemen zu helfen.