Wolfenbüttel. Zwei Jahre nach ihrer Flucht aus der Ukraine hat Olga Hordijenko eine Arbeit gefunden. Warum Geflüchtete zwischen zwei Welten leben.

Olga Hordijenko freut sich schon auf den 1. März. „Dann werde ich arbeiten“, sagt die 42-Jährige und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Die Frau aus der Ukraine ist studierte Mathematikerin. Vor der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hat sie in Dnipro, ihrer Heimatstadt, als Programmiererin für ein großes Unternehmen gearbeitet. Nun hat sie wieder einen Vertrag in der IT-Branche unterschrieben. Für eine Braunschweiger Firma werde sie Datenbanken und Webseiten-Systeme entwickeln, erzählt sie. Ein Schnuppertraining bei ihrem neuen Arbeitgeber habe sie bereits erfolgreich absolviert. Die IT-Sprache sei etwas anders als in der Ukraine, aber sie komme zurecht.