Wolfenbüttel. Täglich landen Fundstücke auf den Höfen in Wolfenbüttel, Salzgitter und Helmstedt. Was neben dem Klassiker Turnbeutel so dabei ist.

Es gibt wohl kaum einen Tag, an dem nach Bustouren nicht irgendeine Fundsache auf dem Betriebshof der KVG Braunschweig in Wolfenbüttel, in Salzgitter oder Helmstedt landen. Dabei sind Klassiker, aber zuweilen auch echt kuriose Fundstücke.