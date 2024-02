Wolfenbüttel. Die heute 88-jährige Michaela Vidláková überlebte als Kind das Lager Theresienstadt – wohl auch dank dem Geschick ihres Vaters.

Sie und ihre Eltern Irma und Jiří Lauscherová gehörten zu den Menschen, die befreit werden konnten. Das war am 8. Mai 1945, als die Rote Armee das Konzentrationslager Theresienstadt (tschechisch: Terezin) erreichte. Großeltern und ein Onkel waren da bereits von den Nationalsozialisten ermordet. Michaela selbst studiert nach dem Krieg in Prag Biologie und Chemie, heiratet. Die Eltern sind bis zu ihrem Tod in der Erinnerungsarbeit der Shoah, der Vernichtung durch die Nationalsozialisten, tätig.