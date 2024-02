Wolfenbüttel. Die Confiserie-Unternehmensgruppe hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die Filiale in der Wolfenbütteler Innenstadt?

Auf der Homepage der Deutschen Confiserie-Gruppe wird offen kommuniziert: „Unsere Unternehmen arko GmbH, Hussel GmbH und J. Eilles GmbH & Co. KG haben am 31. Januar 2024 beim Amtsgericht Norderstedt einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.“ Dies markiert einen weiteren kritischen Wendepunkt für das Unternehmen, das bereits in der Vergangenheit finanzielle Schwierigkeiten überwinden musste.

Geschäftsführer Patrick Weber teilt mit, dass der Schritt in ein erneutes Insolvenzverfahren schwer gefallen, aus wirtschaftlichen Gründen jedoch unumgänglich gewesen sei. „Den branchenweiten Herausforderungen im gesamten Einzelhandel konnten auch wir uns nicht entziehen. Bereits im Rahmen der Verfahren im Jahr 2021 haben wir aber gezeigt, dass wir eine derartige Situation überstehen können“, so Weber in einer Pressemitteilung.

Arko: Von der Vergangenheit eingeholt

Bereits 2021 stand das Unternehmen auf der Kippe und durchlief erfolgreich ein Schutzschirmverfahren. Trotz der erzielten Erfolge führten sinkende Einnahmen nun zu erneuten Turbulenzen, heißt es. Laut Unternehmensangaben sei eine weitere Sanierung unumgänglich, um die Zukunft der Gruppe zu sichern.

Arko Wolfenbüttel: Lichtblick für Mitarbeiter und Kunden

Für die Mitarbeiter gibt es einen Silberstreifen am Horizont: Ihre Gehälter seien durch das Insolvenzgeld gesichert, so heißt es seitens des Unternehmens. Auch die Kunden können vorerst aufatmen, denn der Geschäftsbetrieb in den Filialen solle weitergeführt werden. Dieses Vorgehen schafft zumindest kurzfristig eine Atempause in der aktuellen Krisensituation.

Arko-Filiale Wolfenbüttel: Standhaft trotz Widrigkeiten

Die Arko Filiale in Wolfenbüttel trotzt den aktuellen Herausforderungen und bleibt, auch angesichts der Bauarbeiten vor der Tür, erreichbar. Zum Insolvenzverfahren halten sich die Mitarbeiter vor Ort bedeckt: „Wir sind da nicht auskunftsbefugt“, lautet die offizielle Linie. Von Seiten des Unternehmens würden keine näheren Informationen zum Standort Wolfenbüttel kommuniziert, teilt die Deutsche Confiserie-Gruppe auf Nachfrage der Redaktion mit.

Dennoch herrscht Optimismus, basierend auf den Erfahrungen des Jahres 2021, dass das Unternehmen auch diese Krise meistern wird: „Wir haben das 2021 schon mal alles durch“, sagt eine Mitarbeiterin des Geschäfts. „Damals sind wir wieder auf allen vier Pfoten gelandet und wir gehen davon aus, dass es auch diesmal so sein wird“, wird gemutmaßt.

