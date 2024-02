Wolfenbüttel. In der Lindenhalle wird am 26. Februar über Maßnahmen zum Klimaschutz informiert. Der ARD-Meteorologe ist als Experte eingeladen.

Die Stadt Wolfenbüttel geht in den Austausch zum Thema Klimaschutz und hat sich mit dem ARD-Wettermoderator, Meteorologen und Unternehmer Karsten Schwanke prominente Unterstützung geholt. Interessierte sind zum Vortragsabend, mit anschließender Möglichkeit zur Vernetzung, am Montag, 26. Februar, ab 18 Uhr in die Lindenhalle eingeladen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung.

Den Bürgerinnen und Bürgern werde die Möglichkeit geboten, ein detaillierteres Bild zum Klimaschutz zu entwickeln, um Lösungen für die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Hierzu seien interessierte Bürgerinnen und Bürger, lokalen Unternehmen, Handwerksbetriebe, Schülerinnen und Schüler, lokale Gruppen und auch all jene eingeladen, die Vorbehalte gegenüber den Themen des Klimaschutzes haben, um sich zu verschiedenen Themenbereichen in Bezug auf das Klima auszutauschen und zu vernetzen. Gleichzeitig soll es aber auch Raum für Kritik geben können. Es gehe darum, als Stadtgesellschaft ein gemeinsames Verständnis in Bezug zum Klima zu entwickeln, schreibt die Stadt.

In der Wolfenbütteler Lindenhalle wird über Klimaschutz diskutiert. © Archiv | Karl-Ernst Hueske

„Klimaschutz ist ein kontrovers diskutiertes Thema, das ist uns als Verwaltung bewusst“, sagt Klimaschutzmanagerin Klara Krüger. „Die größte Herausforderung liegt wahrscheinlich darin, die unterschiedlichsten Denkansätze der Bevölkerung zu verstehen und zu berücksichtigen.“

Niedersachsen will bis 2040 klimaneutral sein

Eine jede Kommune, so auch die Stadt Wolfenbüttel, habe die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das Klima zu schützen und diesen Prozess vor Ort zu koordinieren und selbst aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Die Verwaltung sei dazu verpflichtet, auch die Anforderungen des Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes zu erfüllen, heißt es weiter.

Dieses sehe eine Treibhausgasneutralität bereits bis 2040 vor. Das bedeutet, dass rechnerisch in ganz Niedersachsen nicht mehr Emissionen durch verschiedene Verbrennungsprozesse (zum Beispiel beim Heizen oder in der Produktion von Gütern) entstehen dürfen als durch Pflanzen, Böden oder Gewässer aufgenommen werden können, und das bereits fünf Jahre eher als der Bund dies plant. Dem würde entgegen stehen, dass die Aktivitäten des Klimaschutzes sehr unterschiedlich bewertet würden.

So gebe es Menschen, die haben bereits aufgegeben zu glauben, durch Klimaschutz den Klimawandel in Grenzen halten zu können. Dann gebe es Menschen, die Ihren persönlichen Fußabdruck bereits auf ein Minimales reduziert haben oder sich dieses für die nächsten Jahre vornehmen. Und es gebe Menschen, die entweder keinen Handlungsspielraum für sich selbst sehen, nicht wissen, was sie konkret tun können oder die Vorgaben der Politik als unrealistisch empfinden. Eine offene Kommunikation von der Verwaltung aber auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern sei somit unabdingbar. Deswegen, so die Verwaltung, sei gerade die öffentliche Diskussion zwischen Wunsch und Wirklichkeit wichtig.

Experten und Informationsstände laden zum Austausch ein

Bürgermeister Ivica Lukanic und Stadtbaurat Klaus Benscheidt werden die Veranstaltung offiziell eröffnen. Um die unterschiedlichen Belange und Empfindungen der Bevölkerung zusammenzubringen, hat die Stadt einen prominenten Redner eingeladen. Karsten Schwanke ist Meteorologe und den meisten wohl als ARD-Wettermoderator bekannt. Er wird die Teilnehmenden mitnehmen auf eine Reise zu den Abenteuern des Wetters und den Herausforderungen der Zukunft, denen sich die Gesellschaft wird stellen müssen.

Neben den Informationen des Experten im Bereich der Klimaveränderungen soll im zweiten Teil der Veranstaltung dem aktiven Austausch Raum gegeben werden. Denn der Fokus des Abends liegt darin, sich offen auszutauschen und sich bestenfalls gemeinsam für das Klima zu engagieren. Dafür stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, sowie Informationsstände für Vernetzungs- und Informationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Mitwirkung an der Veranstaltung ausdrücklich erwünscht

Lokale Unternehmen und Handwerksbetriebe sowie Interessengruppen, die Ihre Lösungen den Bürgerinnen und Bürger vorstellen wollen, sind herzlich eingeladen, Teil der Veranstaltung zu sein und ebenfalls in den aktiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wolfenbüttel zu gehen. Mit einem eigenen Messestand können sich diese präsentieren und dabei eine Vorbildrolle einnehmen. Bei Interesse, in dieser Form an der Veranstaltung mitzuwirken, können diese sich per E-Mail an Klara Krüger, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wolfenbüttel, über klara.krueger@wolfenbuettel.de oder telefonisch unter (05331) 86240, wenden.

Interessierte können sich noch bis zum Veranstaltungsbeginn unverbindlich und kostenfrei für die Veranstaltung anmelden. Der Einlass ist ab 18 Uhr und der Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. Die Plätze sind begrenzt.

red