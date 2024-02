Wolfenbüttel. Der 65. Vorlesewettbewerb fand im Rathaus in Wolfenbüttel statt. Zehn Schüler stellten ihr Können unter Beweis. Wer holte den Titel?

Das Wolfenbütteler Rathaus wurde am Dienstag zur Bühne des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wolfenbüttel zeigten beeindruckend ihre Lese- und Interpretationsfähigkeiten, nachdem sie sich zuvor in ihren jeweiligen Schulen qualifiziert hatten und von dort als Vertretung zum Wettbewerb entsandt wurden.

Vorlesewettbewerb: Eine Initiative von lokaler Bedeutung

Durchgeführt und betreut wurde der Wettbewerb von der Wolfenbütteler Buchhandlung Behr. Inhaber Martin Geißler war Teil der dreiköpfigen Jury. Flankiert wurde er von der Wolfenbüttler Autorin Eva Seifert sowie Katharina Lienau, Theaterpädagogin am Lessingtheater. Lienau selbst habe in ihrer Kindheit auch an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie nervös man da als junger Mensch sein kann“, erzählt sie.

Der unvergleichliche Wert des Vorlesens in Wolfenbüttel

„Eine Prise Aufregung ist stets willkommen“, schmunzelt Jurymitglied Geißler. Er beobachtete, wie die Schüler mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität den Raum betraten, ihre Anspannung jedoch mit zunehmender Zeit dem Stolz über ihre Leistung wich. Bewertet werden die Lese- und Interpretationstechnik, aber auch die Flüssigkeit, mit der gelesen wird. Mittels eines Punkte-Systems soll anschließend der Sieger gekürt werden.

Geißler nutzte die Gelegenheit, die universelle Bedeutung des Vorlesens zu betonen – unabhängig davon, ob Erwachsene den Kindern oder Kinder ihren Eltern vorlesen. „Vorlesen verbindet und inspiriert“, so seine Botschaft während der Eröffnungsrede, und er erläutert den Ablauf des Tages: Jedes Kind wird ein selbst ausgewähltes und mitgebrachtes Buch vorlesen – drei Minuten lang. In einer weiteren Runde bekommen die Kinder bisher unbekannte Bücher zum Lesen.

Wolfenbütteler Vorlesewettbewerb: Die Vielfalt literarischer Welten

Auf den Schößen der Kinder liegen Bücher unterschiedlicher Genres und unterschiedlichen Alters: Der Roman „Momo“ zum Beispiel, ein zeitloser Buchklassiker, mit ganz vergilbten Seiten. Das Kind daneben hält das Buch „Star Wars“ fest mit seinen Händen umklammert und wippt mit seinen Füßen nervös auf und ab.

Eine Teilnehmerin des Vorlesewettbewerbs Wolfenbüttel. © FMN | Mandy Falke

Mia ist als Erste dran. Zögerlich setzt sie sich in die Mitte, erhebt dann ihre Stimme und beginnt zu lesen: „Ihr mich auch“ von Pia Herzog – ein Buch, das das pubertäre Gefühlschaos humorvoll behandelt. Sie liest flüssig, betont ausdrucksstark und lebendig.

Dann ist Leonie an der Reihe. Ihre Wahl ist auf das Buch „Tintenherz“ gefallen. „Ich habe es gewählt, weil es spannend ist und weil es um Familie geht“, erzählt sie.

Im Rathaus Wolfenbüttel fand der 65. Vorlesewettbewerb statt. © FMN (Archiv) | Mandy Falke

Corinna Funke, Lehrerin an der Erich-Kästner-Schule, ist stolz auf die Schüler. Sie hebt hervor, dass nicht alle aus einem Umfeld kommen, in dem tägliches regelmäßiges Lesen eine Selbstverständlichkeit sei. „Es lässt die Schüler innerlich wachsen, wenn sie sich über ihre Grenzen hinauswagen“, sagt sie, ihre Augen strahlen.

Vielfalt bereichert Vorlesewettbewerb in Wolfenbüttel

Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von zwei Schülerinnen und Schülern mit Inklusionsstatus, die mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung für das Lesen beeindruckten. Ihre Präsenz im Wettbewerb verdeutlichte eindrucksvoll, wie Inklusion in der Praxis gelebt wird und dass Talent in vielfältigen Formen erstrahlt.

Vorlesewettbewerb in Wolfenbüttel: Anerkennung für alle

Gewonnen haben heute alle Kinder, nämlich an Mut und Größe. Den Wettbewerb als Bester schließt Julian Karger ab. Als Sieger darf er zum nächsten Entscheid fahren und dort den Landkreis Wolfenbüttel repräsentieren.

