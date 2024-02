Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Haushaltswarenfachgeschäft „Vitrine“ startet bald den Ausverkauf. Wie es weitergeht, dazu haben wir die Inhaber befragt.

Eigentlich wollte er Banker werden – seine Lebensplanung war ursprünglich eine andere. Wolfenbüttels Geschäftsmann Uwe Thomas hatte sein BWL-Studium samt anschließendem Volontariat bei der Deutschen Bundesbank bereits absolviert, die Aussichten für eine Festanstellung waren gut. Dann die Bitte seines Vaters, der einem Freund in Not finanziell ausgeholfen hatte: Es gebe da diese Immobilie in der Breiten Herzogstraße, in der sehr viel seines Geldes feststeckte. Darin ein Porzellanfachgeschäft, genauer gesagt ein Rosenthal-Studio. Er als Zahlenmensch könne dieses sicherlich aus der Schieflage holen und vielleicht sogar zum Florieren bringen. Und so wagte er die Herausforderung, machte dafür einen „Crashkurs“ bei Rosenthal. „Das war 1977“, berichtet der heute 70-Jährige. Und er ist „hängengeblieben“.