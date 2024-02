Wolfenbüttel. Vertreter aller Altersgruppen beteiligen sich am Rathausdialog. Bei höheren kommunalen Steueranteilen geht es auch um die Demokratie.

Obwohl das Thema Haushalt laut Bürgermeister Ivica Lukanic nicht immer „sexy“ ist, so lockte es dennoch zahlreiche Besucher, darunter auch mehrere Rats- und Verwaltungsmitglieder sowie Schüler aus der IGS Wallstraße und dem Jugendparlament, zum dritten Rathausdialog in den Ratssaal. Dort ging es um den Haushalt der Zukunft – und der betrifft natürlich auch die jüngere Generationen in der Stadt.