Wolfenbüttel. Am 18. Februar findet das große Reopening statt. Wir haben uns bereits im frisch renovierten Kino in Wolfenbüttels Zentrum umgesehen.

Am 18. Februar können sich Kinofans aus Wolfenbüttel und Region auf den Weg machen: Der Filmpalast Wolfenbüttel lädt nach umfänglichen Modernisierungsmaßnahmen zum „Grand Opening“ – einem Tag der offenen Tür. Die Projektionsleistung des neuen 4K-RGB-Laserprojektors im Kinosaal 1 kann unter die Lupe genommen werden: „Wir haben eine Clip-Show mit Testfilmen für die Besucher am Wiedereröffnungswochenende vorbereitet“, so Kinobetreiber Chyar Hesko.