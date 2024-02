Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel macht sich ein Koch daran, das deutsche Bild über griechische Küche zu ändern. Wir haben ihn in der Okerstraße besucht.

Wer sich mit Christos Andrelos über das Thema Kochen oder Esskultur unterhält, erlebt eine Achterbahn der Emotionen. Freude über seine Arbeit, Bewunderung für die traditionelle Küche seiner griechischen Heimat Korfu, Faszination für die kulinarische Szene Athens und ab und an auch Verzweiflung über das Bild der griechischen Küche in Deutschland. Andrelos eröffnete 2019 das Restaurant Pantopoleio in der Wolfenbütteler Okerstraße. Er versucht authentische griechische Küche, abseits von Klischees und Gyrosbergen, in die Region zu bringen.