Wolfenbüttel. Woher kommen die Pflanzen im Stadtbereich Wolfenbüttel? Wie werden sie produziert? Wir haben in der Städtischen Gärtnerei nachgefragt.

Frühlingserwachen in der Städtischen Gärtnerei Wolfenbüttel. Knapp 50.000 Stiefmütterchen und weitere Frühblüher in großer Farbpalette stehen in den Gewächshäusern bereit, um bald das gesamte Stadtgebiet zu verschönern. „Bepflanzungen sind ein Zeichen von Lebensqualität in Wolfenbüttel. Die Pflanzen dafür werden hier in der eigenen Produktionsgärtnerei hergestellt“, sagt Dirk Fellenberg, Gärtnermeister und Ausbilder bei der Stadt.