Schöppenstedt. Eine DRK-Initiative verbessert die Notfallversorgung im ganzen Landkreis Wolfenbüttel. Eine Vorführung machte die Vorteile deutlich.

Vom Höhepunkt einer breit angelegten Spendensammlung berichtet das Deutsche Rote Kreuz Schöppenstedt. Als Ruth Naumann und ihr DRK-Ortsverein Schöppenstedt jüngst in die dortige Rettungswache einluden, stand eine seltene Präsentation auf dem Programm: Spendern und Mitgliedern wurde erstmals der Corpuls CPR vorgeführt – ein Gerät, das künftig Leben retten soll. Dabei handelt es sich um die neueste Version eines Thorax-Kompressionsgeräts, das die Fachleute laut dem DRK-Bericht gleich mehrfach begeistere: Durch die Röntgentransparenz der Boards sei es optimal für den Einsatz bis in das Herzkatheterlabor geeignet. Durch seine Ein-Arm-Konstruktion erlaube es zudem ungehinderten Zugang zum Thorax bei laufender Reanimation. Und es sei als einziges Gerät im Markt auch für Kinder ab acht Jahren zugelassen.

Bei der Präsentation stand der lebensrettende Corpuls-Arm im Mittelpunkt, aber auch die Organisatoren (von links): Ortsvereins-Vorsitzende Ruth Naumann, Patrick Kestner, der als DRK-Praxisanleiter und Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Vorführung moderierte, Björn Försterling als Vorsitzender des DRK-Präsidiums sowie Christoph Albrecht, der bei Rewe in Schöppenstedt eine Großspende für den Corpuls organisierte. © Regio-Press

Das Gerät soll im Notarzt-Einsatzfahrzeug mitgeführt werden und erleichtere die Herzdruckmassage zur Wiederbelebung: Was bis jetzt manuell durchgeführt werden musste, nicht selten bis zur Erschöpfung der Retter, schaffe jetzt der Corpuls-Arm ohne Ermüdungserscheinungen. „Ich begrüße diese Anschaffung ausdrücklich“, betonte Daniel Schulte, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes. Erstens gehe es um die Sicherheit des Personals, das nun nicht mehr im fahrenden Rettungswagen stehen müsse, um Patienten wiederzubeleben. „Zweitens erfüllen wir jetzt leichter die Anforderung nach fünf Zentimeter Drucktiefe – bisher mussten die Helfer dafür ständig ausgewechselt werden.“

Menschenleben retten und Folgeschäden vermeiden

Die Anschaffung hätten vornehmlich Ruth Naumann und ihre Mitstreiter vorangetrieben, schreibt das DRK. „Wir haben unseren Rettungsdienst dabei gern unterstützt, weil wir hoffen, damit die Versorgung der Menschen im gesamten Landkreis zu verbessern“, betonte die Vorsitzende des Ortsvereins. Sie dankte Sponsoren und jenen Helfern, die den Corpuls jetzt an einem Dummy vorführten. „Und wir wünschen ihnen viel Erfolg dabei, Menschen zu retten und somit vor allem Folgeschäden zu vermeiden.“

In diesen Dank stimmte auch Björn Försterling mit ein. Der Vorsitzende des DRK-Präsidiums erinnerte an die bisherige Praxis, nach der ein ähnliches Gerät bislang nur in der Intensivstation des Klinikums zur Verfügung stehe. „Auf Anfrage wurde es dann zu einem Einsatzort gebracht.“ Das sei zeitraubend und aufwändig gewesen. „Durch unsere Neuanschaffung haben wir die Notfallversorgung im Landkreis Wolfenbüttel nun deutlich verbessert.“

Helfer haben Zeit für andere Aufgaben

Denn der neue Corpuls ist auf dem Fahrzeug des DRK-Notarztes untergebracht – dadurch sei er bei jedem entsprechenden Einsatz sofort zur Stelle. „Nach der finalen Einweisung unserer Mitarbeitenden geht er in Betrieb“, erzählte Patrick Kestner. Er moderierte die Vorführung als Praxisanleiter und Mitarbeiter des Rettungsdienstes. „Es wird sich bewähren, dass das Gerät mit dem Notarzt innerhalb weniger Minuten vor Ort ist. Und auch seine Fähigkeiten haben uns beeindruckt.“

Sie gestalteten die Übergabe des Corpuls-Arms in der Rettungswache Schöppenstedt (von links): Der Vorstand des Ortsvereins, das Team der Rettungssanitäter, einige der Geldgeber sowie Björn Försterling vom DRK-Kreisverband (ganz rechts). © Regio-Press

Bei der Vorführung wurde dem DRK-Bericht zufolge deutlich, wie anstrengend die Wiederbelebung bislang für das Rettungsdienstfachpersonal ist. Alle zwei Minuten müssen sie sich bei der Herzdruckmassage abwechseln, bei der ihnen ein Metronom die richtige Schlagzahl (etwa 100 pro Minute) vorgibt. Nachdem der Notarzt mit dem Corpuls eintraf, geschah diese Arbeit automatisch. Außerdem konnten sich die Sanitäter auf weitere Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel auf den Einsatz des Defibrillators oder den Transport ins Krankenhaus.

Ausdauernder als jeder Rettungshelfer

„Stark ist auch, dass der Corpuls seine Arbeit auf die Daten aus dem EKG abstimmt und ständig neu kalibriert“, erklärte Kestner. „Der Apparat weiß, was er macht.“ Zudem sei er so leicht und handlich, dass er sich gemeinsam mit dem Patienten ins Fahrzeug heben lässt. Und seine Ausdauer ist mit denen der Helfer nicht zu vergleichen. „Es kann vorkommen, dass wir 60 bis 90 Minuten Herzmassage leisten müssen – für den Corpuls kein Problem.“

Am Ende gab es lauten Applaus für die Vorführungen der Notfall- und Rettungssanitäter und des Corpuls – aber auch für die Initiative des DRK-Ortsvereins Schöppenstedt. Denn nun habe der Landkreis neben der Intensivstation und dem Rettungshubschrauber noch einen dritten Corpuls-Arm zur Verfügung, heißt es im Bericht des DRK abschließend.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel lesen Sie hier

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red