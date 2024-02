Groß Vahlberg. Seit Tagen funktionieren Internet und Telefon nicht mehr in der Ortschaft im Kreis Wolfenbüttel. Was ist da passiert?

Keine Internetverbindung, kein Festnetz. Groß Vahlberg ist seit Tagen abgeschnitten. Was ist da los? Bürgermeister Thorsten Ruppelt berichtet, dass bei Arbeiten der Avacon ein Kabel der Telekom durchtrennt worden sei. „Der Umstand ist nicht weiter tragbar. Hausnotrufe funktionieren nicht, Banküberweisungen und Homeoffice können nicht ausgeführt werden. Ansässige Firmen können nicht mehr arbeiten“, erklärt Ruppelt, der aber zumindest die Information erhalten hat, dass der Schaden am Donnerstag behoben werden soll.

700 Menschen leben in Groß Vahlberg circa. Ruppelt schätzt, dass ein Großteil der Bürger in seinem Ort von dem Ausfall betroffen ist.

Die Avacon bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Das Kabel wurde bei Tiefbauarbeiten beschädigt. Aufgrund dessen kann es zu einer Störung des Zuganges zum Internet und Festnetz kommen.“ Darüber hinaus versichert das Unternehmen: „Wir haben die Störung umgehend an die Telekom gemeldet und berichtet, dass hier ein Ausfall zu verzeichnen ist.“ Die Avacon, so berichtet sie, baue das Netz aus und ersetze die bestehenden Stationen durch neue digitale Ortsnetzstationen.

Internetstörung in Groß Vahlberg: Das sagt die Telekom

Die Telekom erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Netzstörung in Groß Vahlberg ist uns bekannt und wird bereits von unserer Technik bearbeitet.“

Allerdings gibt das Unternehmen zu bedenken: „Sind Leitungen der Telekom beschädigt, die ein Mitbewerber bei uns angemietet hat, ist immer der jeweilige Anbieter in der Pflicht, diese Störung den bekannten Ansprechpartnern in unserem Hause mitzuteilen. Sobald uns eine Störung gemeldet wird, beginnen wir sofort mit der Fehlersuche und der Beseitigung.“ Wie lange die Störung in Groß Vahlberg andauern wird, dazu machte das Unternehmen keine Angaben.

Internet- und Telefonausfall in Groß Vahlberg: Das können die Betroffenen tun

Telekom-Pressesprecher Nico Göricke erklärt per Mail weiter: „Betroffene Kunden von Mitbewerbern müssen sich immer an den jeweiligen Anbieter wenden und dort ihre Störung melden. Der Anbieter setzt sich dann mit uns in Verbindung. Direkter Ansprechpartner für den Kunden ist aber immer sein Anbieter. Wir dürfen in diesen Fällen leider nicht direkt helfen, denn es besteht kein Vertrags- und Kundenverhältnis mit der Deutschen Telekom. Dies betrifft beispielsweise auch Übergangslösungen für die Dauer der Störung, wie Anrufweiterleitungen, LTE-Router, zusätzliches Datenvolumen fürs Handy, Notfalltelefone oder seniorengerechte Handys, um die Auswirkungen abzufedern.“