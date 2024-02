Wolfenbüttel. Das Projekt „Geschichts- und Erinnerungstafeln“ des Volksbundes ist bewusst als Schulprojekt gestaltet.

Wenn man Anteil an einer Arbeit hat, die öffentlich präsentiert wird, die Anerkennung findet, macht das durchaus stolz. Diesen Stolz erleben Schülerinnen und Schüler aus den einjährigen Metallbauklassen und der Berufseinstiegsklasse- Sprachlernklasse Ukrainisch der Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) in Wolfenbüttel. Unter Leitung ihrer Fachlehrer Thorsten Hartmann und Jens Frederich haben sie Metallgestelle gefertigt in denen dokumentierende Erinnerungstafeln im Format 110 x 160 Zentimeter angebracht werden. Die von den Schülerinnen und Schülern gebauten Gestelle aus feuerverzinktem Stahl sind 3 Meter hoch und werden vom jeweiligen Bauhof der Gemeinden frostsicher etwa 80 Zentimeter tief im Boden befestigt. Die jetzt erstellten Erinnerungstafeln werden an Gedenkstätten in Bad Harzburg und Gandersheim aufgestellt. Die Kosten werden über vom Volksbund eingeworbene Drittmittel gedeckt. In Bad Gandersheim wird der in der Stadt tätigen Zwangsarbeiter gedacht, in Bad Harzburg stehen Erinnerungstafeln zum Gedenken an Lazarett-Tote aus dem Ersten Weltkrieg.