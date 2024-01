Wolfenbüttel. Die Spurensuche führt nach Braunschweig. Ahmet Aslan will vom Spezialitätenbistro zurück zum Marktkauf Wolfenbüttel. Ob das klappt?

Was macht man morgens so, wenn man noch im Bett liegt, noch nicht aufstehen muss, aber schon hellwach ist? Richtig, man schnappt sich das Smartphone und scrollt sich schon mal durch die Weltgeschichte. Irgendwann landet man auf Facebook in der „Wolfenbüttel-Gruppe“: Da will jemand wissen, wo „Lezzet“ aus dem in Wolfenbüttel geschlossenen Real-Markt denn geblieben sei. Gute Frage!